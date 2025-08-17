3年ぶりに日本球界に復帰したDeNAの藤浪晋太郎投手（31）が17日、中日戦（バンテリンD）に先発登板。3回、初めて3者凡退に抑えた。レギュラーシーズンでは22年9月23日広島戦以来、1059日ぶりのマウンド。左打者9人を並べた中日打線と対戦。3回は岡林を二ゴロ、樋口を中飛と簡単に2死を奪うと、上林を空振り三振に斬った。16日にはマウンドの傾斜などを入念に確認。移籍後初登板に向け、「自分のやることは変わらないので、と