AirJapanとタイ国政府観光庁は、「タイへの旅がもっと豊かに！AirJapan×タイ国政府観光庁 癒しのマッサージ60分無料キャンペーン」を7月25日から8月31日まで実施している。AirJapanの東京/成田発バンコク行き（NQ1便）の搭乗者のうち先着700名に、バンコク市内のLet’s Relax Spaで利用できるタイ古式マッサージ60分無料券をプレゼントする。対象搭乗期間は8月1日から9月29日まで。キャンペーンへの参加には、公式ウェブサイト上