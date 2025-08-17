タレントの北斗晶が16日に自身のアメブロを更新。女子プロレスラーの堀田祐美子のデビュー40周年記念大会を訪れたことを報告した。この日、北斗は「昨日は、5時に夢中公開生放送の2時間が終わって大急ぎで会場を飛び出して…次は後楽園ホールへ」向かったといい「堀田祐美子デビュー40周年記念大会に行きました！！」と報告。「私の同期昭和60年組が大集結」したことを明かし「私とペアを組んでいたみなみ鈴香とリング上で2人が並