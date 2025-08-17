◇第107回全国高校野球選手権3回戦西日本短大付―東洋大姫路（2025年8月17日甲子園）西日本短大付が4番・佐藤の中前打で先制した。3回2死一、三塁の場面で、アルプス席からは佐藤の応援曲、ドヴォルザークの「新世界より」がド迫力で流れる中、スライダーを捉えた。1メートル80、91キロの巨漢だが、音楽家の父の影響でピアノを弾く器用さを兼ね備えたスラッガー。ネットでは「西短のドヴォルザークの音量デカくて