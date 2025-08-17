〇レッドソックス7−5マーリンズ●＜現地時間8月16日フェンウェイ・パーク＞ボストン・レッドソックスがマーリンズとの本拠地カードを勝ち越し。吉田正尚外野手（32）は「5番・指名打者」でフル出場し、先制の2点タイムリーを放って勝利に貢献した。2試合ぶりのスタメン出場となった吉田は初回の第1打席、二死二、三塁の好機で先発右腕クアントリルからライト前への先制2点タイムリー。カウント3-1から低めのカット