通算14アンダーで優勝した柏原明日架＝軽井沢72NEC軽井沢72最終日（17日・長野県軽井沢72＝6625ヤード、パー72）首位から出た柏原明日架が4バーディーの68で回り、通算14アンダーの202で2019年以来、6年ぶりのツアー3勝目を挙げた。賞金1800万円を獲得した。トップタイからスタートしたツアー新人の寺岡沙弥香が1打差の2位となった。通算11アンダーの3位は金沢志奈とペ・ソンウ（韓国）。今季3勝の佐久間朱莉は4アンダーの40位