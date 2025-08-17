【モデルプレス＝2025/08/17】Number_i（ナンバーアイ）の岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太が16日、NHK総合で放送された「Number_i 〜唯一無二の挑戦 世界へ〜」（よる23時〜）に出演。海外で出演した音楽フェスについて回顧した。【写真】Number_i「人生で1番アウェー」コーチェラ出演時の様子◆Number_i、コーチェラについて振り返る2024年5月にアメリカで行われた音楽フェス「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ