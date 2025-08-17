愛知県は県内企業を対象に、企業経営と女性活躍に関するアンケートを実施した。出産後に働き続ける社員について、「多い」と回答した企業が４割超あった一方で、「正社員としては、１人もいない」とした企業が１割超あり、課題の残る結果になった。県はアンケート結果を踏まえた支援策を今年度策定するあいち男女共同参画プランに盛り込む考えだ。調査は昨年８〜９月にインターネットや郵便で１万２０００社に実施し、２８１９