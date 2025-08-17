ヤンキース傘下3Aスクラントンに所属する前田健太投手が、日本時間17日に自身のSNSを更新。7月末にヤクルトに加入した青柳晃洋投手を応援しました。前田投手はインスタグラムのストーリーズに青柳投手が2軍戦で登板している姿を映し、「YouTubeで生配信してるから応援」と投稿。同じアメリカ球界に挑戦したかつての仲間にエールを送りました。青柳投手は昨オフにMLBフィリーズとマイナー契約を結び渡米するもメジャー昇格は叶わず