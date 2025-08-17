洪水によって損壊した家屋＝１５日/Stringer/Reuters（ＣＮＮ）パキスタンや、インドが実効支配するカシミール地方、ネパールで発生した豪雨による鉄砲水や洪水で、少なくとも４００人以上が死亡した。各国当局が明らかにしたもので、行方不明者も多数にのぼっている。パキスタン北西部では４８時間の間に少なくとも３２１人が死亡した。現地当局が１６日に明らかにした。カイバル・パクトゥンクワ州ブネルでは１０を超える集落が