◆スペイン１部１節バレンシア１―１Ｒソシエダード（１６日・エスタディオ・デ・メスタージャ）【バレンシア（スペイン）１６日＝豊福晋】日本代表ＦＷ久保建英が所属するスペインリーグのＲソシエダードはアウェーでバレンシアと対戦し、１―１で引き分けた。先発出場の久保は後半１５分に今季初ゴールを決めた。試合後に応じた一問一答は以下の通り。久保「あまりいい試合じゃなかったので、感触は良くなかったです