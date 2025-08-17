フィリーズのベテランエース右腕Ｚ・ウィーラーが１６日（日本時間１７日）、右肩付近にできた血栓のため、負傷者リストに入った。ＭＬＢ公式サイトが伝えた。球団トレーナーによると、ウィーラーは１５日（同１６日）のナショナルズ戦で５回を投げた後、右肩に「少しの重み」と感じ、即座に診察を受けたという。復帰時期は未定。ナ・リーグ東地区首位を独走しているフ軍。終盤戦にさしかかった公式戦への影響は大きそうだ。