◆パ・リーグオリックス―西武（１７日・京セラドーム大阪）オリックス・高島泰都投手が、２回５安打４失点、１奪三振で降板した。４月１５日の西武戦（京セラドーム大阪）以来の３勝目とはならなかった。初回、無死から平沼に中前打、滝沢に左前打を許し、一、二塁とされる。外崎に犠打を決められると、ネビンに死球を与え、１死満塁のピンチ。続く村田への４球目が暴投となり、思わぬ形で先取点を与えた。その後、２死二、