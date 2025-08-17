¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÏÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤¬£·¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ£²½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¡££³²ó¤Þ¤Ç£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÀþ¤Ïºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤«¤éËè²ó¥Ò¥Ã¥È¤ÇÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤ºÌµÆÀÅÀ¡£½é²ó¤ÎÀÖÀ±¤Ï£²»à¤«¤é¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Ëº¸Á°ÂÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¡££²²ó¤Ï¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬¹¥¼é¤ÇÀÖÀ±¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î£µÈÖ¡¦Âç»³Íª