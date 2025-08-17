◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンドーム）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（前３Ａタコマ）が移籍後初１軍登板し、２回に初失点した。先頭の板山に１５４キロのの直球を強振され、右前に運ばれた。続く駿太の放った高いバウンドの打球が二塁手・林の頭上を越え、その間に板山は三塁に到達。なお無死一、三塁から宇佐見の遊ゴロの間に板山の生還を許して失点した。