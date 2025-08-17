◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦横浜５―０津田学園（１７日・甲子園）横浜の主将・阿部葉太（３年）が自身今大会初の３安打でチームを鼓舞した。「３番・中堅」でスタメン出場。甲子園出場を決めた神奈川大会決勝・東海大相模戦ではダメ押しの適時打を放つなど、力強い打撃でチームをリードしてきた主将だったが、今大会では２試合で１安打と低空飛行。「なかなかヒットが出ずチームのみんなに今ま