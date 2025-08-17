プロレスリング・ノアは１７日、秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」の出場選手と対戦カードを発表した。今年のＮ―１は、Ａ、Ｂ両ブロックにそれぞれ８選手が参加。９月８日の後楽園ホールで開幕。９月２１日の栃木・ライトキューブ宇都宮大会まで公式戦を行い、９月２３日の後楽園大会でＡブロック、Ｂブロックの１位選手による優勝決定戦を行う。参加選手は以下の通り。◆ＡブロックＫＥＮＴＡ（初