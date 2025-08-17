1ヵ月ほどかけて5台に試乗レクサスの公式ホームページでモデル一覧を見るとSUVの項目から始まっていて、そこには全15車種中、8車種が並んでいる。他のセダン、MPV、クーペは合わせても7車種にしかならず、ご多分に漏れずレクサスもSUV中心のブランドであることがわかる。【画像】ボディカラーは『銀影ラスター』！レクサスLS500エクスクルーシブ全23枚他ブランドの取材で、RXやNXが売れていることを示す統計データに出会うことも