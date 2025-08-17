日々の家事に負担を感じたことはありませんか？子どもが小さいと育児中心になり、料理のように時間のかかる家事は大変ですよね。今回ご紹介する作品は、料理が苦手なたままま(@decoboco.tama)さんがインスタグラムで掲載したエッセー漫画です。育児に追われつつも、夫のためにキッチンに向かうたまままさん…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『もう二度と料