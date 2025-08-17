津田学園を完封し、笑顔を見せる横浜・織田＝甲子園横浜の織田が5安打で完封した。球威が最後まで衰えず、変化球の精度も高かった。内野も堅い守りで好投を支えた。打線は三回1死二塁から為永の安打を左翼手が後逸して2点先制。3―0の八回には阿部葉、奥村頼の連続適時打で2点を加えた。津田学園は七回に3連打で1死満塁と攻めたが無得点。力投の桑山を援護できなかった。