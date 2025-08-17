終戦から80年を迎え、戦時中にマレー半島を占領した旧日本軍によって虐殺された犠牲者を追悼する慰霊式典が現地で開かれました。マレーシア首都近郊のネグリセンビラン州で開かれた慰霊式典には、日本軍によって虐殺された「華僑」と呼ばれる中国系住民の遺族などおよそ150人が参加しました。太平洋戦争が始まった1941年以降、マレー半島を占領した日本軍は、華僑を敵視した無差別な虐殺を繰り返し、犠牲者はマレーシアで5万人を超