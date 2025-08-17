バストをコンパクトに見せたいという声に寄り添う「Nstyle（エヌスタイル）」が、8月22日（金）・23日（土）に渋谷でポップアップイベントを開催します。普段はオンライン限定の人気インナーを実際に試着できるほか、スポーツやファッションの視点から“自分らしいシルエット”を考えるトークイベントも実施。ジェンダーや多様なスタイルへの理解を深めながら、お気に入りの1枚を見つけられる特別な2日間