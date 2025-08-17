歌手で俳優の高岡早紀（52）が17日、自身のインスタグラムを更新。俳優の長谷川京子（47）とのツーショットをアップした。【写真】「お色気美女の2ートップ」47歳俳優の仲良し2ショットを披露した高岡早紀高岡は「やっぱり女史会最高！超超久しぶりに長谷川京子ちゃんと」とつづり、リラックスした雰囲気でカメラに笑顔を向けた写真を投稿。この投稿に「最高にだいすきなおふたり」「大好きな2人」「すごいツーショット!!笑