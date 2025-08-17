新潟市東区の中古車買取販売店で、車の鍵8個を盗んだ疑いで査定業者社員の男が現行犯逮捕されました。窃盗で現行犯逮捕されたのは、見附市葛巻に住む査定業者社員の男(56)です。男は8月14日の午後7時半ごろ、新潟市東区の中古車買取販売店で、査定用に預かった中古車の鍵のうち、8個(時価合計40万円相当)を盗みました。査定業者社員の男は、これまでも被害を受けた中古車買取専門店に出入りしており、この日の夕方に中古車20台分の