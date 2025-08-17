米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手の妻で元レスリング世界女王の山本聖子さんが、３９歳を迎えた夫を祝福した。１７日にインスタグラムを更新し「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙｔｏｍｙｈａｎｄｓｏｍｅｈｕｓｂａｎｄ」と投稿。１６日がバースデーで「今日は私の１番の理解者でもあり、最高の旦那様のお誕生日。朝早くに子供達を信頼できる方々に任せて、私はＬＡまで車を飛ばしました。安全運転で」と、デー