「全国高校野球選手権・３回戦、横浜５−０津田学園」（１７日、甲子園球場）２回戦の広陵戦が相手の出場辞退により不戦勝となった津田学園は横浜に完敗。８強入りを逃した。エースの桑山はセンバツ王者相手に粘りの投球をみせたが、８回９９球８安打５失点だった。試合後は涙止まらず「悔しい。校歌を歌うのを目標にしていたが歌えなくて悔しい。インコースを攻めることはできたが、走者を背負って甘いところに入ってしまっ