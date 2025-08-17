サッカーJ2徳島ヴォルティスはきのうアウェーで2位千葉との上位対決に臨みました。前節、仙台との上位対決を制し3位に浮上した白のユニフォーム、ヴォルティス。16日夜はJ1自動昇格圏を争う2位の千葉との直接対決となりました。前半31分中盤で奪ったボールを受けたルーカスバルセロスがシュート、これは惜しくも枠を捉えることができず、試合は0対0のまま後半へ。後半20分、左サイドを崩され