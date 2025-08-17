8月14日。ミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボが、ギリシャ代表チームの一員として「FIBAユーロバスケット2025」でプレーする許可が下りたと『EuroHoops.net』が報じた。 バックス一筋12シーズンをプレーしてきた30歳のフォワードは、2027－28シーズンの契約がプレーヤーオプションながら、今後2シーズンで超巨額な契約を残し