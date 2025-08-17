◇第107回全国高校野球選手権第12日3回戦津田学園0―5横浜（2025年8月17日甲子園）広陵（広島）の出場辞退により2回戦が不戦勝となった津田学園（三重）が春夏連覇を狙う横浜（神奈川）に敗れ、初のベスト8には届かなかった。1回戦から10日ぶりの試合となったエース桑山晄太朗（3年）は「調整が難しいところはあったけど、それは言い訳にはならない。甲子園練習もさせていただいて、校歌を2度歌えた。そこは感謝してい