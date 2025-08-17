高卒ルーキーの仕掛けがチームの雰囲気をガラリと変えた。８月16日、湘南ベルマーレはJ１第26節でFC東京とレモンガススタジアム平塚で対戦し、２−２で引き分けた。ホームチームは６分、相手のセットプレーの流れから長倉幹樹のボレー弾で失点。52分にはアレクサンダー・ショルツのPKで追加点を許した。湘南は５月11日のJ１第16節・東京ヴェルディ戦（２−０）以来、３か月以上も勝利から遠ざかっており、順位も20チーム中