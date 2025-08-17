モデルの押切もえ（45）が17日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアを披露した。【動画】「お似合いです」髪を“バッサリ”カットする押切もえ「『美ST』@be_story_official のヘア企画で、髪をバッサリとカットしました」と雑誌の企画で髪を切ったことを報告。「1枚目はじめに自分でハサミを入れるところ」「2枚目前川穂高さんにカットしていただいた後」「3枚目カット前にスタッフの皆さんと。（真ん中照れる…）」