「ＤｅＮＡ−中日」（１７日、バンテリンドーム）ＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手が二回にバックスクリーン左へ今季１号ソロを放った。スタメン起用に応える一撃だ。二回、松葉が投じた初球、浮いた直球を捉えた打球はバックスクリーン左に飛びこんだ。かつての本拠地で放った復活弾。これで１２球団本塁打を達成した。ベンチに戻ると満面の笑みを浮かべたビシエド。恩返し弾にかつての本拠地がどよめいていた。広報を通