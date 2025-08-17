「イースタン、ヤクルト−楽天」（１７日、戸田球場）ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が先発した。移籍後２度目の登板は３回で６９球を投げ、６安打３四球６失点。最速は１４６キロを計測した。元阪神エースの大乱調に２軍本拠地が騒然となった。戸田球場では初登板で観客席には昨季まで９年間在籍した阪神のファンの姿もあった。前回登板よりも球速、球威が増していた。初回は上々の投球。先頭から三ゴロ、投ゴロ