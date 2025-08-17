戦後80年。8月6日は「広島原爆の日」。原爆の後遺症で亡くなったひとりの少女と当時の名古屋の女子高校生たちとの間には「折り鶴」を通じた深いつながりが。平和のバトンをどう引き継ぐのか、考えます。 【写真を見る】原爆で亡くなった少女の思い 平和の象徴 “折り鶴”のきっかけは名古屋の女子高生たちだった…つなぐ平和のバトン【戦後80年】 広島。爆心地に近い平和記念公園のシンボルとなっている「原爆の子の像」。女の子