ミュージシャンとして活動する竹村公成さん（62）。24年間にわたり、統合失調症と向き合っている。自分の考えや気持ち、行動がうまくまとまらず、幻覚や妄想といった症状が現れる精神疾患で、患者数は日本国内で約90万人と言われている。【映像】「大挙として押し寄せる男性たち」幻覚の元になったアルバムのジャケット竹村さんに兆候が現れたのは、ベンチャー企業の役員として働いていた38歳の時だった。「会議やプレゼンの席