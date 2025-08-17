お笑いタレントのやす子が17日、自身のX(旧ツイッター)を更新。SNS上で誹謗中傷を受けていることを明かし、法的措置を講じる考えを示した。やす子はX上の匿名アカウントから誹謗中傷を受けていることを明かし「一年以上、事実と異なる虚偽の投稿、誹謗中傷をYouTube、X、Instagram、TikTokで複数のアカウントで毎日繰り返しています」と被害を明かした。そして「事務所の方でも動いています」とし、法的措置を講じる可能性が