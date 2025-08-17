DeNAに新加入した元中日のダヤン・ビシエド内野手（36）が17日、中日戦（バンテリンD）に「5番・一塁」でスタメン出場。2回に1号ソロを放ち、全球団本塁打を達成した。先頭で迎えた2回、中日先発・松葉の初球、甘く入った直球を完璧に捉えた。打球はグングンと伸び、センターバックスクリーン左に飛び込む1号ソロとなった。16日の同カードで、初めて古巣の中日戦に9回代打で出場したが中飛に終わった。ビシエドはプロ野球