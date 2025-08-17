17日、チェルシーはプレミアリーグ第1節でクリスタル・パレスをホームに迎える。今夏もチェルシーは豪華な新戦力を加えているが、注目の1人はパルメイラスから合流したブラジルの若き逸材FWエステヴァン・ウィリアンだ。18歳ながらすでにブラジル代表でもプレイしていて、エステヴァンがプレミアの舞台で何を見せてくれるのか期待しているサッカーファンは多いはず。英『FourFourTwo』によると、エステヴァンは子供の頃から欧州ト