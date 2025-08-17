カタール航空は、週末特別セールを8月15日から17日まで開催する。東京/羽田・東京/成田・大阪/関西発着の世界各地行きが対象となり、運賃部分が最大8％割引となる。搭乗期間は8月20日から11月30日までの水〜金曜。日本航空（JAL）の東京/羽田〜ドーハ線、名古屋発着のシャトルバスも割引が適用される。