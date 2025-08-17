俳優の川崎麻世が16日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんと浴衣姿で盆踊りに行ったことを報告した。この日、川崎は「昨夜は人生初の浴衣を着ての盆踊りに行って来た そして花音と出逢って初の盆踊りだ」と報告。「花音のお母さんが近所に住む友達の家や我が家にも来て着付をしてくれました」と明かし「俺は長年役者をやってるので自分で出来ます」と説明した。続けて「良く考えてみたらちゃんと盆踊りに来たのは小学生の頃以来