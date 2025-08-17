◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンＤ）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（前３Ａタコマ）が移籍後初めて１軍で登板し、初回を無失点に抑えた。最速は１５６キロだった。先頭の岡林を１４６キロのスプリットで一ゴロ、２番樋口には右前打を許したが、３番・上林はスプリットで空振り三振。最後はボスラーを一ゴロに打ち取り、自らベースカバーに入って３アウト目を奪った。