◇ナ・リーグドジャース6―0パドレス（2025年8月16日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠での同率首位のパドレスとの首位攻防3連戦の第2戦に「1番・DH」で先発出場。1安打2四球2得点の活躍でチームはパドレスに2連勝し、11日以来5日ぶりの単独首位に立った。デーブ・ロバーツ監督は試合後、大谷が2四球などを絡めて2回までに5得点し、チームを勢いづけたことについて「明らかにシ