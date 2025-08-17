【モデルプレス＝2025/08/17】timeleszの菊池風磨が17日、自身がパーソナリティを務める番組「菊池風磨 hoursz」（TOKYO FM／JFN全国38局ネット、毎週日曜11時〜）に出演。Snow Manの渡辺翔太主演の映画「事故物件ゾク 恐い間取り」を鑑賞したことを明かした。【写真】菊池風磨の美腹筋◆菊池風磨、渡辺翔太主演「事故物件ゾク 恐い間取り」鑑賞現在公開中の「事故物件ゾク 恐い間取り」を「初日か次の日には観に行ってました」と