【ラ・リーガ】バレンシア 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間8月17日／メスタージャ）【映像】現地紙も絶賛！久保の開幕戦スーパーゴールレアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、ラ・リーガ開幕戦でいきなりゴラッソ。豪快に一撃に現地メディアからの称賛の声が続々と出ている。ソシエダはラ・リーガ開幕節でバレンシアと1−1で引き分けた。57分に先制点を奪わる苦しい展開だったが、その3分後の60分に久保がチーム