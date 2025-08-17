「女子ゴルフ・ＮＥＣ軽井沢７２・最終日」（１７日、軽井沢７２＝パー７２）柏原明日架が４バーディー、ノーボギーの６８で回り、通算１４アンダーでルーキー寺岡沙弥香との優勝争いを制して２０１９年以来６年ぶり通算３勝目を挙げた。柏原は前日まで通算１０アンダーで首位タイだった寺岡と最終組で回り一進一退の攻防を見せたが、１５、１６番で連続バーディーを奪い単独首位に立つとそのまま逃げ切った。２０１９年に