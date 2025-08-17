¤ªÊ¢¤¬Ïª½Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹&¥Ü¥È¥à¥¹¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤­(48)¤¬¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¦¥§¥¢¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¼È¾¿È¤ò»È¤¦Æ°¤­¤òÂô»³¤·¤¿¤«¤é¡¢µÓ¤¬¥¬¥¯¥¬¥¯µ¢¤ë»þ¡¢³¬ÃÊ¹ß¤ê¤ë¤Î¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÇòÃÏ¤Ë¹õ¤¤ÊÁ¤Î¸ª½Ð¤·¡¢¤ªÊ¢¤¬Ïª½Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«