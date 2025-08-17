◆オリックス―西武（17日、京セラドーム大阪）西武は與座海人投手（29）の出場選手登録を抹消した。與座は16日のオリックス戦に先発し、6回3安打無失点で4勝目を挙げた。西武は古市尊捕手（23）を出場選手登録した。古市は育成出身の4年目で、23年に支配下選手登録。通算35試合に出場している。今年は7月5日に今季初めて出場選手登録されたが、出場機会がないまま8日に抹消されていた。西武は16日に柘植世那捕手（28）を