8月16日（土）九州アジアリーグ試合結果北九州下関フェニックス対佐賀アジアドリームズ第5回戦平戸市赤坂野球場宮 ０００００００００ ｜ ０北 １０２０５０００2x ｜１０佐賀：●カフチェンスキー、ファイサル、ソクニムーズゥルフィカー北九州下関：〇荒巻ー霜門年に1カード毎年開催している長崎県平戸市での試合、今年も夏の晴天に包まれた赤坂野球場にて北九州下関フェニックスと佐賀アジアドリー