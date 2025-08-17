ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）のパドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２打数１安打２四球の活躍。チームも６―０で連勝とし５日ぶりに単独首位を奪還した。首位タイ・パドレスとの大事な首位攻防戦となったこの日の試合。大谷は序盤、制球が定まらない相手先発シースから２打席連続で四球を選択。４回には一死走者なしから１３５キロのナックルカーブをうまく弾き返して中前打とするとこの