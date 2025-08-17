◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１７日・東京ドーム）巨人は赤星優志投手が７勝目を目指して２週間ぶりに先発。２回にキャベッジ外野手がファインプレーで赤星を盛り上げた。先頭の５番・大山悠輔内野手の左中間を抜けるかという当たりを、左翼・キャベッジがジャンプ一番で捕球し、人工芝に滑り込んだ。このファイトあふれるプレーに赤星はマウンドから拍手を送った。先頭打者を打ち取った赤星は後続も抑え、３者凡退で